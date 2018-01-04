Путин разрешил возобновить авиасообщение с Каиром

Минтранс не исключал, что полеты вновь начнутся в феврале

Денис Гришкин / Ведомости



Президент Владимир Путин разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», он опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, на Каир не распространяется введенный ранее запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Каир.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека, находившихся на борту. До введения запрета на авиасообщение в Египте каждый год отдыхали 3 млн россиян, что обеспечивало 70% туристического потока страны.

Путин заявлял о готовности России возобновить авиасообщение с Египтом 11 декабря после встречи с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Министр транспорта Максим Соколов прогнозировал, что полеты возобновятся в феврале: «Дам осторожный прогноз - начало февраля». «Речь идет о восстановлении авиасообщения только с Каиром, основные курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх пока не прошли аттестацию по мерам авиационной безопасности», - говорил собеседник «Ведомостей», близкий к одной из авиакомпаний.

До прекращения авиасообщения назначенными перевозчиками на маршруте Москва - Каир были EgyptAir и «Аэрофлот». Соколов отмечал, что после подписания указа о возобновлении авиасообщения с Египтом российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

Как Россия прекратила авиасообщение с Египтом