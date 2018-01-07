Домохозяйства переходят на самообеспечение электричеством

С помощью солнечных панелей можно снизить счет за электричество и даже заработать

Winfried Rothermel / APN / AP

Некоторые люди не подключаются к национальной энергосети, а производят электричество сами уже на протяжении десятилетий. Одним из первых последователей этой идеи был бывший президент США Джимми Картер. В 1979 г. он установил на крыше Белого дома 32 солнечные панели. «Никто не может наложить эмбарго на солнце или прервать его поставки», - объявил он, имея в виду эмбарго на поставки нефти в США, введенное арабскими странами в 1973 г.

Однако самостоятельное производство электроэнергии развивалось медленно из-за высокой стоимости и неэффективной технологии. Такие солнечные панели, какие использовал Картер, сегодня в основном можно увидеть лишь в музеях.

Но в последние годы ситуация изменилась. Концепция самообеспечения электроэнергией получила новый импульс благодаря росту мощности батарей и возможности аккумулировать энергию ветра и солнца, которую можно использовать впоследствии в пасмурные или безветренные дни. В Германии, например, уже около 20 000 домохозяйств участвуют в проекте компании Sonnen, предлагающей энергетические решения и являющейся крупнейшим в Европе производителем систем хранения электроэнергии. Участвующие в ее проекте независимые производители электроэнергии объединены виртуальной сетью Sonnen, которая позволяет им покупать и продавать друг другу излишки электроэнергии по сниженному тарифу.

«Это очень хорошее вложение», - говорит Йенс Хойсон, живущий в пригороде Мюнхена. На крыше его дома установлены солнечные батареи, а в подвале - система аккумуляторов Sonnen. Хойсон больше не боится писем от местной энергокомпании: теперь он скорее получит от компании чек, чем счет.

Когда Sonnen была создана в 2010 г., ее система стоила 25 000 евро. Сегодня она продается за 5000 евро.

Стартап LO3 Energy тестирует аналогичную систему, позволяющую соседям покупать и продавать электроэнергию внутри микросети в Бруклине.

Подобные идеи и проекты могут так же повлиять на нашу жизнь, как повлияли в последнее десятилетие смартфоны, считает генеральный директор Global Green Growth Institute в Сеуле Фрэнк Рийсберман. «Электрические мини-сети, основанные на солнечных батареях и аккумуляторах, - это революция, которая может обеспечить доступной электроэнергией всех людей», - говорит он.

Еще один важный фактор заключается в том, что электроэнергия из возобновляемых источников уже может конкурировать по цене с электроэнергией, получаемой из ископаемого топлива, а иногда является и более выгодной.

«Электроэнергия из возобновляемых источников в 2016 г. стала самым дешевым видом электричества в 58 развивающихся странах», - говорит Рийсберман.

Перевела Надежда Беличенко