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Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Мельниченко обогреет

Андрей Мельниченко готов купить энергокомпанию у Михаила Абызова

После сделки в России появится новый крупнейший потребитель угля

Мельниченко, занимающий 9-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $13,2 млрд, может расширить свой энергобизнес. Структура принадлежащей ему Сибирской генерирующей компании (СГК) – «Кузбассэнерго» попросила разрешения у ФАС купить 100% долей ООО «Сибэко». Об этом сообщила служба.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 100% «Сибэко» принадлежит «Новосибирскэнерго», ликвидированной еще в 2015 г. Данных о других акционерах нет. Как пишет «Интерфакс», «Сибэко» подконтрольна Ru-Com, управляющей активами министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Связаться с представителем Ru-Com не удалось, Абызов не ответил. «Сибэко» продается последние пять лет, но безуспешно, пишет «Интерфакс». Forbes оценивает состояние министра в $650 млн.

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