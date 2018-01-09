Андрей Мельниченко готов купить энергокомпанию у Михаила Абызова

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Андрей Мельниченко (на фото) может купить энергокомпанию у Михаила Абызова Александр Щербак / ТАСС

Мельниченко, занимающий 9-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $13,2 млрд, может расширить свой энергобизнес. Структура принадлежащей ему Сибирской генерирующей компании (СГК) – «Кузбассэнерго» попросила разрешения у ФАС купить 100% долей ООО «Сибэко». Об этом сообщила служба.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 100% «Сибэко» принадлежит «Новосибирскэнерго», ликвидированной еще в 2015 г. Данных о других акционерах нет. Как пишет «Интерфакс», «Сибэко» подконтрольна Ru-Com, управляющей активами министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Связаться с представителем Ru-Com не удалось, Абызов не ответил. «Сибэко» продается последние пять лет, но безуспешно, пишет «Интерфакс». Forbes оценивает состояние министра в $650 млн.

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