Акции «Лукойла» выросли до исторического максимума

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов Сергей Портер / Ведомости

Цена акций «Лукойла» обновила исторический рекорд последних дней, свидетельствуют данные Московской биржи. На торгах в пятницу акции нефтяной компании подорожали на 3,86% до 3879,5 руб. за бумагу. Капитализация «Лукойла» достигла 3,317 трлн руб.

После проседания в начале торгов бумаги отреагировали ростом на решение совета директоров одобрить погашение основной части казначейских акций и программу обратного выкупа бумаг.

Казначейские акции принадлежат «дочке» «Лукойла» - Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,18%). Основная их часть — это акции, которые « Лукойл» покупал у ConocoPhillips. У Алекперова сейчас 24,8% акций компании, у вице-президента Леонида Федуна — 9,78%. После погашения казначейских акций им будет принадлежать около 30% и 10% соответственно, сообщил Алекперов.

Всего планируется погасить 100 млн бумаг из 140 млн казначейских акций. Оставшиеся 40 млн, по словам Алекперова, компания задепонирует для программы мотивации менеджмента. После погашения казначейских акций доля Алекперова в компании составит около 30%, а вице-президента Леонида Федуна – до 10%.

«Совет директоров поддержал инициативы менеджмента по погашению основной части казначейских акций, находящихся на балансе группы, и использованию оставшихся акций в новой долгосрочной программе мотивации ключевых работников компании, а также по созданию дополнительного механизма распределения средств акционерам в виде программы обратного выкупа акций», – приводятся слова президента «Лукойла» Вагита Алекперова на сайте компании.

Алекперов уверен, что изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании.

На buyback компания направит $1,3 млрд, сообщил Алекперов. Капиталовложения компании в 2018 г. составят 550 млрд руб. Основными задачами на 2018 г. для «Лукойла», согласно программе стратегического развития, станут оптимизация расходов по проектам, увеличение объемов добычи и обеспечение безаварийной работы.