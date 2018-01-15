Четырем авиакомпаниям предписано сократить чартеры

Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Росавиация не велит летать

Рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов выявила, что программы перевозчиков не соответствуют резерву судов, говорится в телеграммах М.Новиков / для Ведомостей

Четыре крупнейшие российские чартерные авиакомпании 29 декабря получили от Росавиации телеграммы с требованием сократить программу чартерных полетов в период 10–31 января. С текстом ознакомились «Ведомости», достоверность подтвердили четыре менеджера авиакомпаний. От «Азур эйр», Nordwind и «Икара» требуется сократить программу на 30%, от «Роял флайт» – на 20%.

Рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов выявила, что программы перевозчиков не соответствуют резерву судов [должны вывозить пассажиров в случае поломок основного парка], говорится в телеграммах. Рабочая группа была создана после краха в конце сентября 2017 г. «ВИМ-авиа», чтобы контролировать, имеют ли перевозчики ресурс для исполнения обязательств. «ВИМ-авиа» остановилась из-за нехватки оборотных средств.

Росавиация еще в декабре утвердила чартерные программы до 14 января, поэтому перевозчики пока ничего не сократили, утверждают собеседники «Ведомостей».

Двенадцатого января Росавиация напомнила телеграммами свои требования и предупредила: с 21 января она начнет выдавать разрешения на заявленные полеты частично (т. е. сократит программы сама).

Новогоднюю программу Nordwind и «Икар» отлетали с регулярностью 98 и 97%, авиакомпании имеют три и одно резервное судно соответственно, что отвечает регламенту Росавиации, говорит представитель Nordwind («Икар» – ее сестринская авиакомпания). Представители «Роял флайт» и «Азур эйр» от комментариев отказались. По регламенту регулятора сокращением программы карается перевозчик, который допустил задержки свыше 10% чартерных рейсов в предыдущем месяце.

«Даже если бы программа сокращалась за 1–2 месяца до самих рейсов, это коснулось бы тысяч туристов, причем правового поля для отмены путевок и билетов по причине требований Росавиации не существует. То есть это было бы расторжение договора по инициативе туроператора, а перевозки – по вине авиакомпании, что нанесло бы им колоссальный ущерб», – уверен представитель Nordwind. Этим авиакомпаниям Росавиация теперь выдает разрешения на рейсы только на двое суток вперед – а не на всю программу. «Часто разрешения нет еще за 35 минут до взлета, т. е. командир судна не имеет права сажать пассажиров, это серьезная проблема», – говорит топ-менеджер другой авиакомпании.

«Если сократить программы, то кто будет вывозить туристов? У всех четырех перевозчиков каждый момент находятся за рубежом около 40 000 туристов», – говорит еще один собеседник «Ведомостей».

Программы этих перевозчиков требуют коррекции, чтобы не допустить длительных задержек или отмен рейсов – и авиакомпании были своевременно информированы, настаивает представитель Росавиации. Эффективность решений подтверждена новогодними чартерными перевозками, считает он: прошли без задержек.

Росавиация требовала сократить чартерную новогоднюю программу (с 24 декабря по 14 января) от шести авиакомпаний, в том числе этих четырех. Тогда перевозчики только скорректировали время отдельных вылетов таким образом, чтобы лучше страховать резервными судами выполнение программы, говорили собеседники в трех авиакомпаниях.