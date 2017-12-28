В России зафиксирован рекордный спрос на авиаперевозки

За год авиакомпании перевезут более 100 млн пассажиров – такого в истории России еще не было

Еще никогда в России авиаперевозки не пользовались таким спросом Максим Стулов / Ведомости

В январе – ноябре российские авиакомпании перевезли 97,5 млн пассажиров. Это на 19,1% больше, чем годом ранее. А за весь 2017 год трафик может достичь 105 млн, сообщала Росавиация. 100 млн человек за год российские авиакомпании не перевозили никогда. Предыдущий рекорд был поставлен в 2014 г., когда авиакомпании перевезли 92 млн человек.

Иностранцы возвращаются

Гораздо заметнее увеличили перевозки иностранные авиакомпании: в январе – сентябре их услугами воспользовалось 14,6 млн человек, на 32,7% больше, чем за девять месяцев 2016 г., следует из данных «Аэрофлота». Всего на них пришлось 15,9% рынка, тогда как в 2016 г. этот показатель составлял 13,9%.

Зарубежные перевозчики начали массово уходить из России с 2015 г. из-за обвала курса рубля. Среди прочих прекратили полеты EasyJet, Wizz Air, Air Berlin, Thai.

Теперь идет обратный процесс. Первой еще в конце 2016 г. в Москву вернулась Thai Airways, говорит представитель аэропорта «Домодедово». В этом году французская Aigle Azur открыла рейсы из «Домодедово» в Париж. Pegasus начала полеты в Аланью и Измир, Meridiana – в Милан, армянская «Тарон-авиа» – в Гюмри, перечисляет собеседник «Ведомостей». Увеличили частоту полетов Qatar Airways, японская JAL, бахрейнская Gulf Air, Air Arabia, TAP Portugal, Austrian Airlines, Royal Jordanian Airlines и киргизская Avia Traffic Company, продолжает представитель «Домодедово».

Во «Внуково» в этом году пришли восемь иностранных авиаперевозчиков: Flyone начала полеты в Кишинев, Nouvelar Tunisie в летний сезон летала на тунисские курорты Монастир, Энфида, Джерба, Bulair – в Бургас, таджикская Somon Air – в Куляб и Худжанд, казахская SCAT – в Актау, Актобе и Шимкент, Taron Avia – в Ереван, Iran Aseman Airlines – в Тегеран, Iraqi Airways – в Багдад и Басру, перечисляет представитель аэропорта.

«Шереметьево» пополнилось семью иностранными авиакомпаниями, рассказывает представитель аэропорта, – это иранские Taban Air и Qeshm Air, китайские Beijing Capital Airlines и Lucky Air, дубайская Flydubai, кипрская Cobalt Air, турецкая Atlasglobal.

Иностранные перевозчики возвращаются, так как за рубежом керосин дешевле, чем в России. А экономика стран растет – соответственно, растут зарплаты и спрос на перелеты, говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Эксперт прогнозирует, что и в предстоящем году они будут наращивать присутствие на российском рынке. «Внуково» планирует, что в 2018 г. иностранные авиакомпании увеличат перевозки в аэропорту на 19%, «Шереметьево» ожидает роста на 10%. «Домодедово» тоже ждет роста, но прогноз не раскрывает.

Рост российского авиарынка в целом и показателей российских игроков Фридлянд объясняет другими причинами. Если еще два года назад люди были в шоке от обвалившегося рубля, то сейчас они привыкли. Но глубина проникновения авиаперевозок в России чрезвычайно мала, указывает Фридлянд, всего 5% населения. В 2017 г. укрепился рубль (почти на 6%. – «Ведомости»), реализуется отложенный спрос на перелеты, экономика в целом стабилизировалась, добавляет аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик.

Демпинг прекратится

«Взрывной рост рынка связан с низкой базой 2016 г., когда авиакомпании не смогли одномоментно компенсировать уход в конце 2015 г. «Трансаэро», и по инерции рост сместился на 2017 г.», – говорит представитель S7 Анна Бажина. Авиакомпании активно наращивали парк, отчего стоимость билетов снижалась по сравнению с прошлым годом, добавляет она. Человек, близкий к группе «Аэрофлот», основной причиной бурного роста рынка называет демпинг авиаперевозчиков. «В результате жесткой конкуренции стоимость билетов для пассажиров неуклонно снижается, при этом растут аэропортовые сборы и цены на керосин – все это ухудшает доходность авиакомпаний», – говорит собеседник. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, билеты дешевеют в среднем на 3–5% в год. Также, по его словам, поставить рекорд помогло возобновление чартеров в Турцию и холодное лето в европейской части России.

В 2018 г. рост российского рынка продолжится, но более медленными темпами – на уровне 10%, считают Фридлянд и Ворчик. S7 ожидает роста на 10–15%, так как авиакомпании увеличивают флот, и сама планирует расти на уровне рынка, говорит Бажина. Человек, близкий к группе «Аэрофлот», полагает, что рост рынка будет более умеренным – на уровне 5–7%, так как действие стимулирующих факторов (низкая база, отложенный спрос, демпинг) будет ослабевать. При этом сама группа «Аэрофлот» планирует вырасти в 2018 г. на 11–12%, говорил инвесторам в начале декабря заместитель гендиректора перевозчика Шамиль Курмашов.

Рост рынка на фоне снижения средних цен не позволяет авиакомпаниям больше зарабатывать. Например, лидер рынка, «Аэрофлот», в январе – сентябре увеличил выручку по МСФО на 6% до 404,7 млрд руб., но операционные расходы выросли на 15,5%. Соответственно, чистая прибыль снизилась на 38% до 27,1 млрд руб. При этом компания увеличила перевозки пассажиров на 16,9%.

Не обошлось и без громких банкротств. В конце сентября прекратила полеты «ВИМ-авиа», десятая в России авиакомпания по количеству перевезенных пассажиров. Она демпинговала на чартерном рынке, резко нарастила флот (в 2016–2017 гг. с 10 до 29 самолетов), но не смогла его загрузить.

Маленьким авиакомпаниям будет сложно выживать в условиях жесткой конкуренции – они не могут экономить на масштабе, говорит Ворчик. Отрасль в целом низкомаржинальна, но все перевозчики в последние годы обновляли парк, получали более эффективные самолеты. Если никто не допустит таких серьезных ошибок, как «ВИМ-авиа», то все останутся на рынке, считает Фридлянд. «Мы ожидаем, что пример «ВИМ-авиа» заставит перевозчиков вести более осмотрительную политику и не прибегать к практике необоснованного демпинга», – говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот».