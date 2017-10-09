Почему банкротятся аваикомпании

Во всем мире авиаперевозчики сталкиваются с проблемами, но в России нет отработанных схем спасения

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Банкротство в воздухе

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В случае с Monarch правительство впервые вернет всех пассажиров, а не только имеющих страховку Simon Dawson / Bloomberg

Всего за один месяц в мире стало на две крупные авиакомпании меньше. В России в конце сентября кончились деньги у «ВИМ-авиа», замыкавшей десятку крупнейших авиаперевозчиков страны (перевезла 2 млн пассажиров в 2016 г., 1,8 млн – в январе – августе 2017 г.), а неделей позже объявил о несостоятельности британский перевозчик Monarch Airlines, пятый в стране. Что случилось с их пассажирами?

Возможное банкротство в России

В конце сентября у «ВИМ-авиа» не осталось денег, чтобы летать. Средства на операционную деятельность у нее были только до 25 сентября, и то три последних дня она работала благодаря «Татнефти», гарантировавшей аэропорту «Домодедово», где базировалась авиакомпания, оплату топлива за обслуженные рейсы.