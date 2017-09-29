Спасение улетающих

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Банкротство «ВИМ-авиа» вернуло в повестку не новую инициативу Росавиации – обязать покупателя каждого авиабилета платить дополнительно 10 руб. в специальный фонд на случай краха авиакомпании: что-то вроде страховки от банкротства. 10 руб. вроде бы не деньги, но с учетом растущего сейчас на 10–15% в год рынка авиаперевозок к 2019 г. такой сбор позволил бы аккумулировать в фонде около 2,4 млрд руб., подсчитал гендиректор Infomost Борис Рыбак. Такой суммы с избытком хватит на решение проблем с перевозкой пассажиров некрупных перевозчиков, но не крупной авиакомпании – и тогда покрывать ущерб снова придется правительству, как это произойдет и сейчас в случае «ВИМ-авиа».

Раз за разом возвращаясь к идее дополнительного сбора, правительство хочет разделить с кем-то расходы на помощь пассажирам очередной неудачливой авиакомпании – каждый раз выходит, что платить будут сами пассажиры. С одной стороны, оставить их без помощи нельзя: за 196 000 пассажиров с билетами на рейсы «ВИМ-авиа» заступился Владимир Путин. С другой – бесконечно тратить государственные деньги рискованно: кураторы авиаотрасли в правительстве не просто так получили от президента нагоняй. 196 000 человек, пострадавших от краха «ВИМ-авиа», – много, но не рекордно много: в 2015 г. государству пришлось помогать 2 млн пассажиров «Трансаэро».