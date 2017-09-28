Почему «ВИМ-авиа» не остановили на взлете

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«ВИМ-авиа» — компания недели М. Стулов / Ведомости

«ВИМ-авиа» устроила кошмар туристам, которого удалось избежать два года назад при крушении превосходящей ее всемеро по пассажиропотоку «Трансаэро». Сотни пассажиров сутки и более ожидают вылета по всей России – от Благовещенка до Санкт-Петербурга. Из Антальи предстоит вывезти 14 000 туристов – не ясно, за чей счет. Самолеты «ВИМ-авиа» не выпускают за долги аэропорты России, Турции, Бельгии и Франции (по данным Росавиации).

Проблемы «ВИМ-авиа» вскрылись в прошлую пятницу, когда базовый аэропорт «Домодедово» отказался дальше заправлять ее в долг – авиакомпания уже была должна 570 млн руб. Говорят, «ВИМ-авиа» много лет зимовала на кредитах банков и терпении «Домодедово», летом зарабатывала и отдавала часть долгов, осенью снова занимала. Смерть «ВИМ-авиа» предсказывают уже много лет, умение владельца Рашида Мурсекаева выживать удивляет, говорят почти все собеседники «Ведомостей» в авиатранспортной отрасли. У многих еще большее недоумение вызывает, почему Росавиация (регулятор с огромными полномочиями) не остановила «ВИМ-авиа» этой весной и летом, когда компания задержала под 200 рейсов и резко сократила чартерную программу, отчего в отпуск не полетели 100 000 россиян.