Транспорт
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» идет на посадку

«ВИМ-авиа» отказано в господдержке

Помощь будет оказана пассажирам авиакомпании, но кто это оплатит, неизвестно

Минтранс не намерен спасать «ВИМ-авиа», заявил министр транспорта Максим Соколов. «Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу», – передал его слова ТАСС. Поздно вечером 25 сентября сама «ВИМ-авиа» и Росавиация признали: у компании закончились деньги. Продажи билетов перевозчик прекратил еще 22 сентября, знает участник оперативного штаба Росавиации по решению проблем с перевозками «ВИМ-авиа». Но до середины октября компания успела продать 196 000 билетов, сообщил глава Ростуризма Олег Сафронов. 39 000 пассажиров, по его словам, остаются за рубежом, в основном в Турции.

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