Росавиация может приостановить сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа»

Росавиация может приостановить действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-авиа». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее во вторник стало известно, что Росавиация выделит 200 млн руб. из бюджета на 2018 г. авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров проблемной авиакомпании. К перевозке пассажиров «ВИМ-авиа» могут подключиться «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

В понедельник «ВИМ-авиа» и Росавиация сообщили, что у компании нет оборотных средств и ей необходимо внешнее управление. «ВИМ-авиа» – 10-я по пассажиропотоку авиакомпания России, перевезла в январе-августе 1,8 млн человек. Принадлежит ее президенту Рашиду Мурсекаеву - правда, 99% долей оформлены на его супругу Светлану Мурсекаеву (данные ЕГРЮЛ).