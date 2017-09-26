Почти 500 китайских туристов не могут вылететь из «Домодедово» из-за «ВИМ-авиа»

Почти 500 туристов из Китая не могут вылететь из московского аэропорта «Домодедово» в связи с отменой рейсов «ВИМ-авиа». Еще девять туристических групп задержаны в петербургском «Пулково». Об этом сообщила во вторник «Интерфаксу» исполнительный директор ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.

Все группы находятся в залах ожидания, добавила Пятихатка. Она сообщила, что до 3 октября Россию должны покинуть еще 63 группы китайских туристов, у которых билеты на рейсы «ВИМ-авиа» из Москвы и Петербурга в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньян и другие города.

В понедельник вечером «ВИМ-авиа» и Росавиация сообщили, что у компании нет оборотных средств и ей необходимо внешнее управление. «ВИМ-авиа» – 10-я по пассажиропотоку авиакомпания России, перевезла в январе - августе 1,8 млн человек. Принадлежит ее президенту Рашиду Мурсекаеву - правда, 99% долей оформлены на его супругу Светлану Мурсекаеву (данные ЕГРЮЛ).