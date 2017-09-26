Транспорт

«Дочка» «Аэрофлота» оплатит полеты «ВИМ-авиа»

Затраты авиакомпании «Россия» могут составить 1 млрд рублей

С сегодняшнего дня самолеты «ВИМ-авиа» будут летать из аэропорта «Внуково», сообщили пресс-службы Минтранса и «Внуково». До сих пор все 29 самолетов «ВИМ-авиа» базировались в «Домодедово». Полеты «ВИМ-авиа» из «Внуково» будет финансировать дочка «Аэрофлота» авиакомпания «Россия», рассказал «Ведомостям» топ-менеджер крупной авиакомпании.

Так решили сегодня на совещании в Росавиации, добавляет собеседник «Ведомостей». Ему об этом известно от одного из участников совещания. Это подтвердил человек близкий к одной из сторон переговоров. Председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев считает, что это был бы единственно возможный вариант. «Внуково», по словам Ванцева, пока только принимает суда «ВИМ-авиа», а вылеты начнутся вечером – количество рейсов ежедневно пока точно неизвестно.

«Россия» – «дочка» «Аэрофлота» и крупнейший после головной компании авиаперевозчик в России с 7,8 млн пассажиров за январь-август этого года. Компания базируется во «Внуково».

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