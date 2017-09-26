Авиакомпании предупредили Росавиацию о нежелании перевозить пассажиров «ВИМ-авиа»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
В понедельник, 25 сентября, замруководителя Росавиации Олег Клим провел совещание с руководителями авиакомпаний. Обсуждалась ситуация с терпящей бедствие «ВИМ-авиа», рассказали четыре человека, знакомых с участниками встречи. Клим попросил собравшихся оценить, смогут ли авиакомпании перевезти пассажиров «ВИМ-авиа», продолжает один собеседник. Больше всего чиновников интересует перевозка чартерных пассажиров, особенно из Антальи в Москву, уточняет другой. Всего «ВИМ-авиа» надо перевезти 140 000 пассажиров, говорит он.
«ВИМ-авиа» – 10-я по пассажиропотоку авиакомпания России, перевезла в январе – августе 1,8 млн человек.
В прошлую пятницу базовый аэропорт «ВИМ-авиа» – «Домодедово» – отказался обслуживать перевозчика из-за долгов, прежде всего заправлять топливом. Долги перед «Домодедово» составляют около 500 млн руб. Обслуживание рейсов возобновилось только в субботу после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива на 23–25 сентября дала «Татнефть» (принадлежит правительству Татарстана, где зарегистрирована «ВИМ-авиа»). В выходные было задержано около 15 рейсов.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}