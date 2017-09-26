Авиакомпании предупредили Росавиацию о нежелании перевозить пассажиров «ВИМ-авиа»

Уже во вторник «ВИМ-авиа» может прекратить полеты из Москвы

Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» зависла между небом и землей

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Базовый аэропорт «ВИМ-авиа» – «Домодедово» – отказался обслуживать перевозчика из-за долгов, прежде всего заправлять топливом Е. Разумный / Ведомости

В понедельник, 25 сентября, замруководителя Росавиации Олег Клим провел совещание с руководителями авиакомпаний. Обсуждалась ситуация с терпящей бедствие «ВИМ-авиа», рассказали четыре человека, знакомых с участниками встречи. Клим попросил собравшихся оценить, смогут ли авиакомпании перевезти пассажиров «ВИМ-авиа», продолжает один собеседник. Больше всего чиновников интересует перевозка чартерных пассажиров, особенно из Антальи в Москву, уточняет другой. Всего «ВИМ-авиа» надо перевезти 140 000 пассажиров, говорит он.

«ВИМ-авиа» – 10-я по пассажиропотоку авиакомпания России, перевезла в январе – августе 1,8 млн человек.

В прошлую пятницу базовый аэропорт «ВИМ-авиа» – «Домодедово» – отказался обслуживать перевозчика из-за долгов, прежде всего заправлять топливом. Долги перед «Домодедово» составляют около 500 млн руб. Обслуживание рейсов возобновилось только в субботу после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива на 23–25 сентября дала «Татнефть» (принадлежит правительству Татарстана, где зарегистрирована «ВИМ-авиа»). В выходные было задержано около 15 рейсов.