Три рейса «ВИМ-Авиа» задержаны в Анталии

Пассажиры трех рейсов «ВИМ-Авиа» провели в аэропорту Анталии более 19 часов, рассказал «Ведомостям» пассажир рейса Анталия-Москва. По его словам, всех пассажиров его рейса привезли в аэропорт за 2 часа до предполагаемого вылета, назначенного по расписанию на 1.30 ночи 25 сентября. Самолеты авиакомпании стояли на взлетной полосе. Однако в течение ночи и дня регистрация на рейс не открылась, сотрудники «ВИМ-авиа» не вышли на связь, пассажирам, значительная часть их которых это семьи с детьми, не предоставляли ни питания, ни мест в отеле. В такой же ситуации оказались пассажиры еще одного московского рейса «ВИМ-авиа» и рейса этой же компании в Санкт-Петербург. Только после 22.00 25 сентября, когда пассажиры устроили в аэропорту импровизированный митинг, представитель турфирмы «Анекс тур» сообщил им, что их отвезут в отель. Информации о времени вылете на родину туристам так и не дали.