«ВИМ-авиа» прокомментировала задержку рейсов

Руководство «ВИМ-авиа» принесло извинения всем пассажирам задержанных рейсов.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании «ВИМ-авиа» сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах», - уточнили в компании.

Компания ведет переговоры с финансовыми структурами о поддержке для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. «Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления», - добавили в компании.