Генпрокуратура обнаружила у «ВИМ-авиа» долги по зарплатам

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Финансовые проблемы авиакомпании, согласно Федеральным авиационным правилам, является основанием для проверок и санкций со стороны Росавиации «ВИМ-авиа»

Генпрокуратура внесла представление руководителю Росавиации Александру Нерадько в связи с массовыми задержками рейсов «ВИМ-авиа» и задержкой зарплат в авиакомпании, сообщила пресс-служба ведомства. «Учитывая, что бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании, 18 сентября Генеральная прокуратура внесла руководителю Росавиации представление об устранении нарушений воздушного законодательства при осуществлении контроля за деятельностью авиаперевозчиков с требованием дать оценку соответствия ООО "Авиакомпания "ВИМ-авиа" сертификационным требованиям», – сообщила Генпрокуратура. Размер долгов не уточняется.

Представитель Росавиации говорит, что представление пока не получали, но ведомство проводит внеплановую проверку авиакомпании.

Представитель «ВИМ-авиа» сообщила, что компания участвует в заседании оперативного штаба Росавиации и провела ряд консультаций с госорганами, контролирующими авиационную отрасль. По словам представителя, ведутся переговоры с партнерами авиакомпании, достигнуты предварительные соглашения, «что должно привести к исправлению ситуации».

«ВИМ-авиа» в пятницу и субботу задержала или отменила свыше 10 рейсов из «Домодедово». Аэропорт, которому авиакомпания должна около 500 млн руб., отказался обслуживать ее в долг, прежде всего заправлять керосином. Обслуживание рейсов в пятницу – субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива дала «Татнефть» (принадлежит правительству Татарстана, где зарегистрирована «ВИМ-авиа»), рассказывал «Ведомостям» один из источников. Дальше авиакомпании потребуются внешние источники финансирования, так как собственных средств ей не хватает. О гарантийном письме и нехватке средств говорил «Ведомостям» и близкий к «Домодедово» человек.

Татарстан не имеет отношения к обязательствам «ВИМ-авиа», заявил, в свою очередь, «Интерфаксу» руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин. «Ни правительство Татарстана, ни компания "Татнефть" отношения к обязательствам авиакомпании "ВИМ-авиа" не имеют», – сказал он. В пресс-службе «Татнефти» агентству также не подтвердили информацию о финансировании авиакомпании. «Да, мы как поставщики топлива являемся одними из кредиторов, но не больше», – отметил представитель компании.

Как сообщил близкий к Минтрансу России источник ТАСС, обслуживание рейсов «ВИМ-авиа» в «Домодедово» продлено до вечера 25 сентября.

В мае – июне «ВИМ-авиа» уже задержала почти 200 рейсов и, чтобы справиться с регулярным расписанием, сократила чартерную программу: тогда около 100 000 туристов не смогли улететь.

О проблемах «ВИМ-авиа» было известно и в прошлом году, но регулятор (Росавиация) почему-то не реагировал, говорит топ-менеджер крупной авиакомпании. Серьезные меры Росавиация должна была применить к «ВИМ-авиа» еще весной-летом, негодует топ-менеджер другой крупной авиакомпании.

Финансовые проблемы авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам являются основанием для проверок и санкций со стороны Росавиации, в том числе внесения ограничений в сертификат эксплуатанта: например, запрета на международные вылеты или установления определенного периода, по истечении которого, если нарушения не устранены, действие сертификата приостанавливается (авиакомпания не может летать). Приостановка сертификата, например, грозила этим летом авиаперевозчику «Нордавиа» – компания судится с недружественным кредитором, который требует от нее около 11 млрд руб. Но «Нордавиа» при этом не отменяла и не задерживала рейсов и не создавала долгов по зарплатам.

В октябре 2015 г. сертификат эксплуатанта «Трансаэро» был аннулирован в том числе из-за финансовой несостоятельности.

Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов