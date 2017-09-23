Росавиация объяснила задержки рейсов «ВИМ-авиа»

Длительные задержки рейсов «ВИМ-авиа» из аэропорта «Домодедово» связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации.

В авиакомпании заявили, что сбои в расписании вызваны «традиционным сезонным спадом», который привел «к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов». «Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию», — отмечается в сообщении.

Из данных онлайн-табло аэропорта «Домодедово» следует, что в промежутке с 00.00 мск субботы до 00.00 мск воскресенья задержаны 13 рейсов «ВИМ-авиа», некоторые более чем на 10 часов.