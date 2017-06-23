Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» устроила пересадку
За июнь «ВИМ-авиа» нарушила отдых у 30 000 туристов
В зоне риска находится еще 50 000–70 000 человек
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Одна из причин утечки авиакадров, в том числе из «ВИМ-авиа», – низкие зарплаты летчиков
Юрий Смитюк / ТАСС
Чартерный перевозчик «ВИМ-авиа» отменил рейсы, которыми должны были отправиться 30 000 туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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