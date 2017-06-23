Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» устроила пересадку

За июнь «ВИМ-авиа» нарушила отдых у 30 000 туристов

В зоне риска находится еще 50 000–70 000 человек