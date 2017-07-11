Российские авиакомпании могут установить исторический рекорд

В этом году они готовятся перевезти более 100 млн человек

Российские авиакомпании могут перевезти в этом году рекордное число пассажиров – более 100 млн человек. А. Гордеев / Ведомости

В январе – июне этого года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 21,2% до 46,15 млн человек, сообщила пресс-служба Росавиации. Показатели отдельных авиакомпаний регулятор не раскрыл. Крупнейшие перевозчики – группы «Аэрофлот» и S7 Group данных по полугодию еще не раскрывали.

В предыдущие два года авиаперевозки падали. Нынешние темпы роста «феноменальные», восклицает профессор Государственного НИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Он допускает, что во втором полугодии они могут немного замедлиться. «Но отрасль вполне может преодолеть планку в 100 млн человек по итогам года», – уверен Фридлянд. С этой оценкой согласны исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев и гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Чтобы выйти на уровень в 100 млн пассажиров, перевозки в целом за год должны вырасти на 12,9%.

Многое зависит от того, начнутся ли все-таки чартерные полеты в Египет, отмечает Пантелеев. Тогда темпы роста во втором полугодии могут сохраниться на уровне первого. В противном случае в IV квартале они заметно снизятся, считает эксперт.

«Расти летом с такой же скоростью, как в низкий сезон, сложно, – рассуждает партнер Bain & Company Андрей Панов. – 100 млн пассажиров, безусловно, было бы достижением для отрасли». Главное, по мнению Панова, чтобы этот рубеж был взят не за счет резкого падения рентабельности и новых банкротств. Ведь основные причины роста – «снижение цен по многим направлениям у большинства авиакомпаний и ускоренный рост провозных емкостей».

«Люди изголодались по отдыху, – констатирует заместитель гендиректора чартерного перевозчика I Fly Георгий Баутин. – Многие ранее откладывали отпуска». Один из главных факторов роста – начало чартерных рейсов в Турцию, отмечает он. Они были разрешены в августе прошлого года. За весь летний сезон до конца октября авиаперевозки могут вырасти на 15–20%, прогнозирует Баутин.

Предыдущий рекорд российские авиакомпании установили в 2014 г. Тогда они перевезли 93,2 млн человек. В СССР на рубеже 1980–1990-х гг. «Аэрофлот» перевозил ежегодно около 120 млн пассажиров, напоминает Пантелеев. Но в 1991 г. все российские авиакомпании перевезли 91 млн человек. Перевозки падали все десятилетие и достигли дна в 1999 г., отмечает эксперт.

Впрочем, возможность нового рекорда не должна вводить в заблуждение, предупреждает Рыбак. «Мобильность населения России намного ниже, чем, например, в США, – указывает эксперт. – Американские авиакомпании в 2016 г. перевезли 929 млн человек, что составляет 2,9 полета на душу населения, в России было всего 0,63 полета».

Рост перевозок мог бы быть и больше, но не хватает ни самолетов, ни летного состава, говорит топ-менеджер чартерной авиакомпании. Компаниям приходится интенсивнее эксплуатировать самолеты, что ведет к учащению поломок и, как следствие, к задержкам рейсов, отмечает собеседник «Ведомостей». В мае – июне масштабные задержки рейсов были у «ВИМ-авиа», случившиеся из-за затянувшегося ремонта судов. Компания при помощи Росавиации пыталась привлечь самолеты у конкурентов, но никто не смог их предоставить, так как парка самим не хватает, рассказали менеджеры трех авиакомпаний. В итоге «ВИМ-авиа» на 13% сократила чартерную программу.