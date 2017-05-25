Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в апреле на 25%

В прошлом месяце российские авиакомпании перевезли 7,44 млн пассажиров, что на 24,8% больше, чем в апреле 2016 г., следует из материалов Росавиации. Международные перевозки выросли на 39,2% до 2,86 млн человек, внутренние – на 17,3% до 4,58 млн. Больше всего выросли перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ (44,7%). Местные перевозки сократились на 2%.

Перевозки грузов и почты увеличились на 19% до 94 200 т. В том числе международные выросли на 22,5% до 69 948 т, внутренние – на 9,7% до 24 252 т. Больше всего увеличились перевозки между Россией и СНГ (39,2%). Местные перевозки сократились на 12,7%.

Процент занятости пассажирских кресел в апреле составил 81,6%, что на 3,4 процентных пункта (п. п.) выше, чем в прошлом году. Процент коммерческой загрузки увеличился на 2,9 п. п. до 69,4%.

Перевозки пассажиров за январь – апрель 2017 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 20,8% до 27,14 млн человек. Перевозки грузов и почты – на 23% до 345 463 т. Процент занятости пассажирских кресел – на 2,9 п. п. до 79,4%. Процент коммерческой загрузки – на 3,3 п. п. до 67,3%.