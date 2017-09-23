Бастрыкин поручил провести проверку по факту задержки рейсов «ВИМ-авиа»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа». «Следует отметить, что данная авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов», — говорится в сообщении СКР.

По словам пассажиров, добиться объяснений от представителей перевозчика не удается. «Александр Бастрыкин дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

Из данных онлайн-табло аэропорта «Домодедово» на 16.25 мск следует, что в промежутке с 00.00 мск субботы до 00.00 мск воскресенья задержаны 24 рейса «ВИМ-авиа», некоторые более чем на 10 часов. В Росавиации связали задержки с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.