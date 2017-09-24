У «ВИМ-авиа» закончились деньги

Десятая по величине авиакомпания в России на грани остановки и просит правительство о помощи

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«ВИМ-авиа» занимает десятое место среди российских авиакомпаний по пассажиропотоку и четвертое среди летающих из «Домодедово» «ВИМ-авиа»

У «ВИМ-авиа» очередные сбои в расписании. Перевозчик отменил или задержал на неопределенный срок свыше десятка рейсов, сообщил в субботу, 23 сентября, Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.

В ближайшие дни проблема может усугубиться. Базовый аэропорт «ВИМ-авиа» — «Домодедово» — отказался дальше обслуживать компанию в долг. Прежде всего речь идет о заправке топливом, говорят федеральный чиновник и близкий к «Домодедово» человек.

Обслуживание рейсов в пятницу - субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива дала «Татнефть», продолжает чиновник. Но топливо предоставляется только по понедельник включительно, добавляет собеседник «Ведомостей». Дальше авиакомпании потребуются внешние источники финансирования, так как собственных средств на текущую деятельность ей не хватает. О гарантийном письме и нехватке средств говорит и близкий к «Домодедово» человек.

«ВИМ-авиа» должна аэропорту около 500 млн руб., добавляет собеседник «Ведомостей». Федеральный чиновник говорит о нескольких сотнях миллионов рублей долга.

Перевозчик на прошлой неделе уже попросил власти о помощи, говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигулина. Речь идет о госгарантиях по кредитам. Дворкович, по ее словам, переправил письмо в Минтранс с предложением «проработать».

Представитель Минтранса информацию о письме не комментирует. Зато министерство уже начало готовиться к возможному краху авиакомпании. По его словам, Росавиации уже поручено проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть «ВИМ-авиа» с целью определения ответственных за перевозку пассажиров, в случае если та не сможет выполнять рейсы. Будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков «ВИМ-авиа» по перевозке пассажиров до конца текущего года. При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж билетов, добавляет представитель Минтранса. Он также рекомендует пассажирам чартерных рейсов авиакомпании еще до выезда в аэропорт уточнять у своего туроператора информацию о выполнении рейсов.

«ВИМ-авиа» ищет агента по реструктуризации долгов, говорит менеджер крупного банка.

«ВИМ-авиа» занимает десятое место среди российских авиакомпаний по пассажиропотоку и четвертое среди летающих из «Домодедово». Ее перевозки в январе - августе выросли почти на треть до 1,8 млн пассажиров. Владелец компании - Рашид Мурсекаев. В конце мая - начале июня «ВИМ-авиа» задержала почти двести рейсов и в итоге сократила чартерную программу, отказавшись от перевозки около 100 000 человек. Официально это объяснялось тем, что несколько самолетов задержались на техническом обслуживании и у компании не хватало летного состава.

«ВИМ-авиа» много лет работает так: в зимний сезон копит долги, летом зарабатывает и отдает деньги, говорит менеджер крупного аэропорта. Но в этом году схема нарушена из-за провального летнего сезона, говорит топ-менеджер аэропортового холдинга.

Представитель «ВИМ-авиа» на запрос «Ведомостей» не ответил. На сайте авиакомпании сообщается, что «временные трудности с расписанием» «вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов». Но после консультаций с регуляторами и переговоров с партнерами достигнуты предварительные соглашения, которые должны привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию, сообщает перевозчик.

«ВИМ-авиа» будет поддерживать татарстанский бизнес, уверяет человек, близкий к одной из сторон переговоров о спасении перевозчика. Компания зарегистрирована в республике, хотя базируется в «Домодедово». Пока поддержку окажут «Татнефть», банк «Зенит» и само правительство Татарстана. Их представители в воскресенье не ответили на запросы «Ведомостей».

Представители «Домодедово» и Росавиации от комментариев отказались.

В региональных аэропортах у «ВИМ-авиа» проблем нет. Об этом «Ведомостям» заявили представитель «Базэл аэро» (владеет аэропортами в Краснодарском крае, в том числе и в Сочи) и менеджер «Новапорта» (владеет сетью региональных аэропортов, крупнейший из которых в - Новосибирске). Представитель «Аэропортов регионов» (сеть аэропортов, крупнейший - в Екатеринбурге) в воскресенье не смог предоставить комментарий.

Договоры на перевозку чартерными рейсами с крупнейшими туроператорами у «ВИМ-авиа» заканчиваются 15 октября, осталось перевезти 20 000-30 000 пассажиров, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. На зимний сезон контракты с ней пока не заключаются. По регулярным рейсам глубина продаж сейчас невелика и составляет не выше полутора месяцев, добавляет он.

Теоретически «ВИМ-авиа» может перейти в другой аэропорт, такие случаи уже бывали, говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. Но это займет время - от недели до месяца. К тому же и старые долги никто не спишет, указывает Рыбак. Участникам рынка известно о проблемах компании, поэтому топливные компании будут относиться к такому перевозчику очень настороженно, указывает эксперт.

Представители московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» от комментариев отказались.