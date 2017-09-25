Возбуждено уголовное дело в связи с задержками рейсов «ВИМ-авиа» Михаил Почуев / ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у пассажиров должностными лицами авиакомпании «Вим-авиа». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО «Авиакомпания "ВИМ-авиа"», уточняется на сайте.

Следствие установило, что не позднее 22 сентября этого года «у должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». Руководство компании знало, что денежных средств «ВИМ-авиа» не хватит для закупки топлива, в том числе в аэропорту «Домодедово». «Не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн руб.», - уточняется в пресс-релизе СКР.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить причины задержек рейсов «ВИМ-авиа». «Следует отметить, что данная авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов», — отмечали в ведомстве.

По словам пассажиров, добиться объяснений от представителей перевозчика не удается. «Александр Бастрыкин дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение», — говорилось в пресс-релизе СКР.

По состоянию на 20:30 мск, более 25 рейсов авиакомпании задержаны на посадку и вылет из международного аэропорта «Домодедово». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Речь идет о 13 рейсах в Анталью, Даламан, Сочи, Симферополь, Благовещенск, Анадырь, Тайюань, Шеньян, Иркутск, а также Хайкоу. Также отменен рейс в Певек. На прилет задержаны 15 рейсов из Антальи, Сочи, Краснодара, Еревана, Льежа, Даламана, Симферополя, Благовещенска и Иркутска, уточняет «РИА Новости».

Генпрокуратура России утром 25 сентября внесла представление руководителю Росавиации Александру Нерадько в связи с задержками рейсов «ВИМ-авиа» и с задержкой зарплат сотрудникам авиакомпании, сообщили в ведомстве. Представление об устранении нарушений воздушного законодательства при контроле за работой авиаперевозчиков было внесено 18 сентября. От Росавиации прокуратура требует оценить соответствие авиакомпании сертификационным требованиям. Генпрокуратура взяла рассмотрение представления на контроль, говорил Куренной. Представление внесено, поскольку «бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании».

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, базовый аэропорт авиакомпании – «Домодедово» – отказался продолжать обслуживать компанию в долг, в том числе заправлять самолеты топливом. Обслуживание рейсов в пятницу-субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива дала «Татнефть», рассказал один из источников. Но топливо предоставляется только по понедельник включительно, добавил собеседник «Ведомостей». По его словам, «ВИМ-авиа» должна аэропорту около 500 млн руб. Дальше авиакомпании потребуются внешние источники финансирования, так как собственных средств ей не хватает. О гарантийном письме и нехватке средств говорит и близкий к «Домодедово» человек.

«Для привлечения к уголовной ответственности по данной статье УКР необходимо доказать умысел на хищение денежных средств путём обмана. Само по себе неисполнение обязательств по перевозке пассажиров в силу отсутствия денежных средств для закупки топлива не образует состав преступления. Важно доказать, что должностные лица авиакомпании, получив деньги от пассажиров, заведомо не имели намерений осуществлять их перевозку», - прокомментировал ситуацию управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры» Герман Вишневский.