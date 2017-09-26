В «ВИМ-авиа» не исключают введения внешнего управления

«ВИМ-авиа» рассматривает возможность введения в компании внешнего управления, заявил совладелец перевозчика Рашид Мурсекаев. Как сообщает «Интерфакс», он сказал это телеканалу «Россия-24». «К сожалению, вынужден констатировать, что у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено. В аэропортах обслуживание приостановлено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления», – сказал он.

По словам Мурсекаева, компания продолжает переговоры с финансовыми структурами и госорганами о финансовой поддержке, чтобы нормализовать ситуацию «для дальнейшего и скорейшего вывоза пассажиров». «ВИМ-авиа» рассчитывает на поддержку государственных органов, других авиакомпаний, а также партнеров из туристической отрасли, говорил он.

В понедельник вечером «ВИМ-авиа» официально признала бедственное финансовое положение. В течение дня к проверке ситуации в компании подключились Росавиация и Следственный комитет. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье о мошенничестве в особо крупном размере «по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами «ВИМ-авиа»». По версии следствия, топ-менеджмент компании знал, что средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, и продолжал продавать билеты. Ущерб составил свыше 1 млрд руб.