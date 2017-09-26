В РСТ предупредили об отсутствии свободных самолетов для вывоза клиентов «ВИМ-авиа»

Туроператорам не на чем вывозить своих клиентов с курортов в случае ухода с рынка самолетов «ВИМ-авиа», заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «По мнению туроператоров, если не самолетами «ВИМ-авиа», то вывозить людей будет не на чем. В очередной раз проблемы авиакомпаний сваливаются на туроператоров, которым сейчас в экстренном режиме придется решать вопросы с перевозкой туристов – практически в отсутствие на рынке свободных бортов», – приводит ее слова «Интерфакс».

Сумма, которую операторы уже перевели «ВИМ-авиа» на выполнение чартеров, превышает $6 млн, рассказала Тюрина. Работавшим с авиакомпанией туроператорам нужно отправить на отдых и вернуть домой до конца сезона от 50 000 до 80 000 туристов. Всего же у авиакомпании есть обязательства перед более чем 190 000 пассажиров регулярных и чартерных рейсов, отметила Тюрина, говоря о тех, кто купил билеты заранее, более чем за месяц.

Накануне Росавиация заявила об остановке авиакомпанией «ВИМ-авиа» выполнения всех чартерных рейсов. Тогда же замруководителя ведомства Олег Клим провел совещание с руководителями авиакомпаний, рассказали источники «Ведомостей». Росавиацию интересовало, смогут ли авиакомпании перевезти пассажиров «ВИМ-авиа». В первую очередь речь шла о перевозке чартерных пассажиров, особенно из Антальи в Москву. По его данным, всего «ВИМ-авиа» надо перевезти 140 000 пассажиров.