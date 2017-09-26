Минтранс получит результаты проверки «ВИМ-авиа» на следующей неделе

Минтранс России собирается получить результаты проверки авиакомпании «ВИМ-авиа» в начале следующей недели. Об этом заявил во вторник замминистра транспорта Валерий Окулов.

При этом, по его словам, о приостановлении или отзыве сертификата эксплуатанта авиакомпании говорить пока рано. Комментируя дальнейшую судьбу перевозчика, замминистра подчеркнул, что «нужно разные сценарии предусматривать, прежде всего ориентироваться на то, каким образом нам организовывать перевозку по безальтернативным маршрутам».

В прошлую пятницу базовый аэропорт «ВИМ-авиа» – «Домодедово» – отказался обслуживать перевозчика из-за долгов, прежде всего заправлять топливом. Долги перед «Домодедово» составляют около 500 млн руб. Обслуживание рейсов возобновилось только в субботу после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива на 23–25 сентября дала «Татнефть» (принадлежит правительству Татарстана, где зарегистрирована «ВИМ-авиа»). В выходные было задержано около 15 рейсов.

В понедельник задержки продолжились: по подсчетам «Интерфакса», задержано 24 рейса из и в «Домодедово» с вылетом 25–26 сентября.

В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у пассажиров должностными лицами «ВИМ-авиа».

«ВИМ-авиа» – 10-я по пассажиропотоку авиакомпания России, перевезла в январе – августе 1,8 млн человек.