В зарубежных аэропортах рейсов «ВИМ-авиа» могут ждать более 2000 россиян

На утро 26 сентября отменено более 20 регулярных и 10 чартерных рейсов «ВИМ-авиа» между тремя городами России и шестью странами – Болгарией, Испанией, Италией, Грецией, Турцией и Кипром. Это сообщил ТАСС источник в авиационных кругах. По его словам, в зарубежных аэропортах остаются более 2000 клиентов «ВИМ-авиа».

На вечер понедельника пассажиры трех рейсов «ВИМ-авиа» провели в аэропорту Антальи более 19 часов, рассказал «Ведомостям» один из них. Только после 22.00 25 сентября, когда пассажиры устроили в аэропорту импровизированный митинг, представитель турфирмы «Анекс тур» сообщил им, что их отвезут в отель. Во вторник «Ведомости» узнали, что вывезти людей из Антальи согласилась Azur Air.

Ситуация угрожает интересам 43 000 человек, который ранее вылетели за границу рейсами «ВИМ-авиа», сообщила ассоциация «Турпомощь». Как передает «Интерфакс», это сводная информация туроператоров. Клиенты авиакомпании были отправлены в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит.

Из-за ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-авиа», у которой кончились деньги и которая вынуждена отменять рейсы, могут пострадать до 100 000 российских туристов, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как сообщает сайт АТОР, по последним данным, компания совершала несколько десятков чартерных рейсов в неделю. По предварительной оценке, она до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 000 пассажиров – в том числе порядка 100 000 российских туристов. Ассоциация попросила правительство вмешаться, чтобы предотвратить коллапс в туристической отрасли. В Ростуризме ответили, что ситуация находится под контролем и коллапса не будет.