АТОР оценила в 100 000 человек число пострадавших из-за проблем у «ВИМ-авиа»

Из-за ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-авиа», у которой кончились деньги и которая вынуждена отменять рейсы, могут пострадать до 100 000 российских туристов, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как сообщает сайт АТОР, по последним данным, компания совершала несколько десятков чартерных рейсов в неделю. По предварительной оценке, она до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 000 пассажиров – в том числе порядка 100 000 российских туристов. Ассоциация попросила правительство вмешаться.

Отмена чартерных рейсов «ВИМ-авиа» «приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широким недовольством рядовых граждан», говорится в обращении АТОР. Подобный скандал туроператоры считают недопустимым в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г., а западные СМИ не смогут не заметить проблемы, поскольку за пределами России остаются десятки тысяч россиян, которых «ВИМ-авиа» не может вывезти домой.

АТОР просит правительство срочно вмешаться, чтобы 100 000 россиян не стали «заложниками финансовой несостоятельности одной авиакомпании» и чтобы не была допущена «неуместная напряженность в социальной сфере».

В АТОР напомнили, что «ВИМ-авиа» задолжала за обслуживание своих самолетов более 1 млрд руб., на четыре месяца просрочила платежи перед лизингодателями и что общая кредиторская задолженность перевозчика оценивается в пределах от 3 млрд до 10 млрд руб.