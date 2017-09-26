За рубежом находятся почти 39 000 пассажиров «ВИМ-авиа»

Около 39 000 пассажиров «ВИМ-авиа» находятся за границей, в основном, в Турции. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Сейчас за рубежом находятся 38 915 человек... Возможно, для их возвращения будут использованы возможности "ВИМ-авиа". Возможно, будут использованы средства других авиакомпаний», - уточнил он. «Возврат не будет осуществляться за счет туроператоров», - подчеркнул Сафонов.

По его словам, туристам, которые не смогли улететь, «стоит готовиться к тому, что отпуск будет испорчен, так как чартерная программа полностью закрыта по состоянию на сегодня». Они могут потребовать через суд возмещения убытков.