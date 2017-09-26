«Внуково» примет рейсы «ВИМ-авиа»

Аэропорт «Внуково» будет принимать все рейсы «ВИМ-авиа» со вторника, сообщил Минтранс. В течение двух дней будет согласована сетка расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров авиакомпании.

В связи с отсутствием у «ВИМ-авиа» денежных средств для выполнения обязательств перед пассажирами Минтранс и Росавиация приняли решения «о приостановке отправки пассажиров в рамках чартерных программ как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж». При этом перевозчик должен собственными либо привлеченными силами выполнить обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров с билетами «ВИМ-авиа», отмечает ведомство.

Из-за ситуации вокруг «ВИМ-авиа», у которой кончились деньги и которая вынуждена отменять рейсы, могут пострадать до 100 000 российских туристов, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).