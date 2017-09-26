Ростуризм раскритиковал «панические» заявления по ситуации с «ВИМ-авиа»

Уход «ВИМ-авиа» с рынка чартерных авиаперевозок не вызовет коллапса на туристическом рынке России. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Он заверил, что власти обеспечат возвращение на родину всех туристов, которые должны были лететь домой рейсами этого перевозчика. Организуют это Минтранс, Росавиация и Ростуризм.

«Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений "панического" характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов», – добавил чиновник.

Отмена чартерных рейсов «ВИМ-авиа» «приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широким недовольством рядовых граждан», заявила ранее Ассоциация туроператоров России. Она призвала правительство немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить крайне нежелательный скандал. По оценкам АТОР, проблемы «ВИМ-авиа» могут затронуть 100 000 российских туристов.

Клиентов компании вернут в Россию не за счет средств туроператорского сообщества, коллапса на рынке не будет, заявил Сафонов «Интерфаксу». Он заверил, что средства ассоциации «Турпомощь» на эти цели использоваться не будут. За счет каких средств вернут домой всех туристов, он не уточнил.

«Ситуация находится под полным контролем. Все туристы будут возвращены домой. Причем будет это сделано не за счет средств туроператоров, а за счет других средств», – сказал он.