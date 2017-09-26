Ростуризм создал оперативный штаб для возвращения клиентов «ВИМ-авиа» в Россию

Ростуризм сообщил, что создал оперативный штаб для возвращения в Россиию туристов – клиентов «ВИМ-авиа». Авиакомпания 25 сентября подтвердила, то у нее нет денег на оплату деятельности. Перевозчик в последние дни задерживает и отменяет рейсы. В Ассоциации туроператоров России заявили, что проблемы «ВИМ-авиа» могут коснуться 100 000 российских туристов, и призвали правительство срочно вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить коллапса в туристической сфере, избежать международного скандала и роста социальной напряженности в России.

Сейчас штаб начал вместе с туроператорами составлять списки застрявших за границей туристов и определять местонахождение каждого из них, сообщает Ростуризм. Средства фонда «Турпомощь» для перевозки клиентов «ВИМ-авиа» не могут использоваться по закону, так как нештатная ситуация возникла по вине авиакомпании, а не туроператора.

Вечером 25 сентября руководитель Ростуризма Олег Сафронов принял участие в совещании в Росавиации, на котором также присутствовали представители «ВИМ-авиа» и ее кредиторов. На совещании было заявлено, что компания не может продолжать чартерные рейсы.