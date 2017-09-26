АТОР: задолженность «ВИМ-авиа» перед «Домодедово» – около 1 млрд рублей

Задолженность авиакомпании «ВИМ-авиа» перед аэропортом «Домодедово» - около 1 млрд руб. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что «Домодедово» перестало принимать рейсы «ВИМ-авиа» в субботу «в связи с задолженностью размером в 1 млрд руб.». «Такое положение у аэропорта Антальи, они точно так же ждут оплаты. По нашей информации, часть бортов там просто приковали, не пускают никуда, пока оплата не поступит. Еще по ряду аэропортов зарубежных ровно такая же ситуация», - пояснила она.

Человек, близкий к «Домодедово», и человек, близкий к «ВИМ-авиа», сообщают «Ведомостям», что долг перед «Домодедово» составляет 500 млн руб.

Ранее стало известно, что аэропорт «Внуково» согласился принимать все рейсы авиаперевозчика. В ближайшие два дня также будет произведено согласование сетки расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров «ВИМ-авиа».