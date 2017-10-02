Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: От редакции: Отложенная смерть
Никто не хотел предпринимать
Почему российские банкротства не ведут к оздоровлению экономики
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Российская экономика вышла на траекторию «достаточно устойчивого роста», заявил Владимир Путин 24 сентября. Странно, но на эту же траекторию вышла статистика банкротств компаний.
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