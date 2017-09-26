Структура «Т плюса» подала иск о банкротстве «Авиакора»

ОАО «Энергосбыт плюс» (объединенная энергосбытовая компания группы «Т плюс») подало иск о банкротстве ОАО «Авиакор - авиационный завод» (Самара, входит в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы «Базэла» Олега Дерипаски). Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель самарского филиала энергокомпании Андрей Хорь.

«Иск с требованием признать "Авиакор" банкротом направлен в Арбитражный суд Самарской области во вторник», - сказал Хорь.

По данным энергокомпании, долг «Авиакора» за теплоресурсы достиг 90 млн руб. и завод является крупнейшим неплательщиком за тепло среди промышленных предприятий Самарской области.

Хорь отметил, что поставка теплоресурсов «Авиакору» прекращена весной 2017 г., после чего заводу неоднократно предлагались варианты урегулирования задолженности.

«Авиакор» - единственный авиастроительный актив «Русских машин», специализируется на производстве, ремонте, обслуживании и поставке запчастей самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.