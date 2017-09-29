«ВИМ-авиа» возглавил бывший гендиректор «Трансаэро»

Бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин А. Астахова / Ведомости

Новым гендиректором «ВИМ-авиа» для разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании, назначен Александр Бурдин. Он имеет значительный опыт антикризисного менеджера, сообщил представитель авиакомпании. Бурдин приходит в составе сильной команды экспертов в сфере управления, обладающих значительным и успешным опытом действий в кризисных ситуациях. С сегодняшнего дня все подразделения авиакомпании «ВИМ-авиа» усилены новыми квалифицированными руководящими кадрами.

Новая управленческая команда авиакомпании «ВИМ-авиа» уже приступила к проведению финансового анализа, стабилизации деятельности авиаперевозчика, а также выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития «ВИМ-авиа». Согласуется график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание. Новое руководство компании сотрудничает с правоохранительными органами России.

Человек, близкий к авиакомпании, уточнил «Ведомостям», что такое решение приняли находящиеся за границей собственники «ВИМ-авиа» - супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы.

Представитель Росавиации говорит, что ведомство об этом назначении не уведомляли. По законодательству гендиректор авиакомпании должен пройти соответствующую аттестацию и быть внесен в сертификат эксплуатанта авиакомпании – сейчас Бурдин в сертификате не значится, добавил представитель ведомства.

Бурдин почти два года, с декабря 2015 до сентября 2017 г., был гендиректором «Трансаэро», которую возглавил уже после остановки авиакомпании и аннулирования ее сертификата эксплуатанта. Он предложил кредиторам создать на базе активов новую авиакомпанию, которая за счет работы могла бы вернуть им часть долга. Решение кредиторами еще не принято. Гендиректором «Трансаэро» Бурдин перестал быть в сентябре, когда в компании было введено конкурсное производство. Несмотря на приостановление операционной деятельности «Трансаэро» Бурдину удалось погасить долги по заработной плате в размере 4,1 млрд руб. перед 10 000 бывших сотрудников, закончить инвентаризацию основных средств и собрать имущество авиакомпании для обеспечения выплат кредиторам.

Ранее в течение двух лет Бурдин возглавлял ГК Unitile - крупнейший холдинг в России по производству керамических строительных материалов (оборот - более $500 млн, 3000 сотрудников), который при его руководстве достиг исторического пика по своим финансовым оборотам. В течение 11 лет Бурдин был заместителем генерального директора, членом правления компании UC Rusal (выручка - $12,5 млрд, численность персонала - 74 000 чел.).

Предыдущему гендиректору «ВИМ-авиа» Александру Кочневу, который руководил авиакомпанией 2009 г., сегодня было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным «Интерфакса», Кочнев вину не признает.

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