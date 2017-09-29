Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» подвел флот
«ВИМ-авиа» неэффективно использовала флот
Около трети ее самолетов не летали, еще часть эксплуатировалась в треть силы
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И часть летающих самолетов использовалась плохо
Евгений Егоров / Ведомости
На выходных 10-я по количеству перевезенных пассажиров в России авиакомпания «ВИМ-авиа» чуть не встала из-за отсутствия средств. Лишь только помощь государства, туроператоров, других авиакомпаний и аэропорта «Внуково» позволила вывезти некоторых пассажиров перевозчика и частично возобновить полеты самой «ВИМ-авиа».
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