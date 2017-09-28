Правительство выделило 98 млн рублей на обслуживание самолетов «ВИМ-авиа» Евгений Егоров / Ведомости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в четверг распоряжение о выделении 98 млн руб. из резервного фонда правительства на обслуживание самолетов «ВИМ-авиа». Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Средства будут выделены Росавиации «для урегулирования ситуации, сложившейся из-за неисполнения авиакомпанией "ВИМ-авиа" обязательств по перевозке пассажиров».

В материалах правительства отмечается, что к данному моменту общий долг авиакомпании за выполненные работы и оказанные услуги составляет около 1,3 млрд руб. Ранее «ВИМ-авиа» задолжала аэропорту «Домодедово» более 500 млн руб. за обслуживание, поэтому аэропорт отказывался выпускать самолеты. Компания стала задерживать десятки рейсов. Впоследствии ее самолеты перебазировались в аэропорт «Внуково».

Вице-премьер Аркадий Дворкович подчеркнул, что выделенные правительством средства дадут возможность оплатить поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в настоящий момент основная задача, направленная на решение проблемы с авиакомпанией, - это обеспечить возвращение пассажиров домой. Их возвратом уже начали заниматься другие авиаперевозчики: российские чартерные авиакомпании Royal Flight и AZUR air, а также греческая компания Ellinair.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил в четверг, что туроператоры выразили готовность профинансировать авиакомпаниям вывоз к местам отдыха пассажиров «ВИМ-авиа» с датой вылета до 29 октября. Собеседник агентства пояснил, что они хотят оплатить повторный завоз людей, которые должны лететь после 16 октября, когда уже не будет рейсов авиакомпании. «А до 16 октября вывоз будет оформляться из внебюджетных источников», - сказал он.

Ранее Ростуризм информировал, что в течение трех дней туроператоры вывезли с зарубежных курортов 8700 российских туристов, которые должны были возвращаться в Россию рейсами «ВИМ-авиа». Большинство из них отдыхали в турецких Анталье и Даламане, а также в итальянском Римини, Аль-Мактуме (ОАЭ), Энфидах (Тунис), Ираклионе и Салониках (Греция) и кипрской Ларнаке. На 28 сентября запланированы вылеты 28 рейсов «ВИМ-авиа» - 22 регулярных рейса и шесть чартерных.

Минтранс подчеркивал, что «ВИМ-авиа» будет продолжать перевозить пассажиров до 15 октября. Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве авиакомпании, но впоследствии отозвало его.

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