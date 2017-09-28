«Домодедово» выделило спецзону для пассажиров «ВИМ-авиа»

Аэропорт «Домодедово» выделил специальную зону пребывания для пассажиров «ВИМ-авиа», которые ждут решения о вылете на отдых. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз аэропорта. Находящиеся в зоне люди обеспечены водой и питанием. По сведениям предприятия, на момент выпуска пресс-релиза в терминале находилось около 30 пассажиров. «Службы аэропорта окажут им необходимую поддержку до решения вопроса с перелетом», - пообещало «Домодедово».

«Домодедово» 22 сентября отказалось обслуживать авиакомпанию «ВИМ-авиа» из-за ее долгов. С 25 сентября компания прекратила чартерные перевозки, а до этого задержала или отменила десятки рейсов. С 26 сентября перевозчик перебазировался во «Внуково».