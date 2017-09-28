Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-авиа»

Утром 28 сентября Минтранс заявил, что с 16 октября «ВИМ-авиа» прекратит перевозки пассажиров Александр Тарасенков / РИА новости

Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора «ВИМ-авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой. Отмечается, что они задержаны «в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к хищению денежных средств, добавили в СКР.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что владельцы компании уехали из России. «Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — говорится в сообщении СКР.

Ранее Business FM со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщил, что Мурсекаев не улетел из России. По данным радиостанции, его допрашивают в СКР. Также сообщается об обысках у ключевых сотрудников авиакомпании, которые якобы прошли ночью.

Накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул Россию. По его словам, правоохранительные органы не могут связаться с совладельцем «ВИМ-авиа». О том, что он мог покинуть страну, «Интерфаксу» также говорили два осведомленных источника.

Утром 28 сентября Минтранс заявил, что с 16 октября «ВИМ-авиа» прекратит перевозки пассажиров. Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве авиакомпании.

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