АСВ отозвало иск о банкротстве «ВИМ-авиа»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло в четверг решение отозвать иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-авиа». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Ранее АСВ подало иск в Арбитражный суд, являясь конкурсным управляющим Мосстройэкономбанка (М банк). В 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у финансовой организации. Авиакомпания «ВИА-авиа» является должником М банка.

В сообщении агентства указывается, что в связи с ситуацией, возникшей вокруг перевозчика, конкурсный управляющий банком решил подать в суд ходатайство о возвращении заявления до определения позиции властей. Эти действия предоставят возможность «соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», говорится в пресс-релизе.

Как отмечает «Интерфакс», авиакомпания не выполнила условия кредитного договора, подписанного с М банком. Также ею не было исполнено вступившее в силу решение суда. В результате М банк должен был применить крайнюю меру воздействия на должника - начать процедуру его банкротства, подчеркивается в сообщении АСВ.

Ранее в четверг стало известно, что М банк в лице АСВ подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании «ВИМ-авиа» банкротом. Исковое заявление было подано в суд 26 сентября, сумма исковых требований составляет 88,3 млн руб.

В среду Минтранс сообщил, что с 16 октября авиакомпания прекратит перевозки пассажиров. В четверг Следственный комитет России заявил о задержании генерального директора «ВИМ-авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой. Они были задержаны «в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).