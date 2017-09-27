Руководитель Росавиации рассказал о вероятном отъезде владельца «ВИМ-авиа» из России

По его словам, Рашид Мурсекаев не явился на совещание о проблемах в авиакомпании

Правоохранительные органы не могут связаться с совладельцем «ВИМ-авиа» Рашидом Мурсекаевым Maxim Shemetov / Reuters

Правоохранительные органы не могут связаться с совладельцем «ВИМ-авиа» Рашидом Мурсекаевым. Руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что предпринимателя уже нет на территории России. По его словам, собственник авиакомпании был приглашен на совещание по сложившейся вокруг компании ситуации. На заседание он не пришел. Об этом Нерадько заявил во время выступления в Госдуме.

«Вчера телеграммой собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" был приглашен сегодня в 8 часов на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн руб. Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефонные звонки перестал отвечать, также перестал отвечать на звонки секретариата авиакомпании», - пояснил Нерадько.

О том, что он мог покинуть страну, «Интерфаксу» также рассказали два осведомленных источника. «С самого утра не можем связаться с Мурсекаевым, его телефоны отключены», - уточнил один из источников. По словам другого источника, Мурсекаев на данный момент находится в Стамбуле. «По некоторым данным, он из "Внуково" улетел в Турцию, предположительно в Стамбул», - сказал он. По словам еще одного источника агентства, «Мурсекаев улетел из «Шереметьево».

«Ведомостям» не удалось связаться с Мурсекаевым, его телефон временно недоступен.

Росавиация предоставила Следственному комитету все необходимые документы о деятельности авиакомпании, уточнил Нерадько.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил срочно разработать законопроекты, позволяющие предотвратить повторение ситуации с «ВИМ-авиа». Необходимо «выработать предложения, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть как законодательные инициативы, с тем чтобы не допустить повторения случившегося», сказал он. «Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо», - констатировал Володин.

В среду президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.

«Объявляю вам о неполном служебном соответствии в связи с ситуацией с «ВИМ-авиа», - передал ТАСС слова Путина с совещания с членами правительства. Путин также упрекнул Дворковича в том, что он «недостаточно уделяет внимания транспортной системе». «Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера... Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», - сказал президент.

25 сентября, в понедельник, «Домодедово» и другие аэропорты перестали принимать рейсы «ВИМ-авиа». У компании возникли финансовые трудности, в частности нехватка оборотных средств. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у пассажиров должностными лицами «ВИМ-авиа». По мнению следствия, не позднее 22 сентября у руководства авиакомпании «возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». СКР установил, что должностные лица «ВИМ-авиа» знали о нехватки денег на покупку топлива в аэропортах. Однако компания продолжала продавать билеты на рейсы, «получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн руб.».

До конца сезона авиакомпания должна перевезти на курорты и вернуть с них от 50 до 80 000 пассажиров. В общей сложности были проданы билеты более чем 190 000 пассажиров, отмечает «Интерфакс».

26 сентября Соколов заявлял, что Минтранс не намерен спасать «ВИМ-авиа». «Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу», – передал его слова ТАСС.

Пресс-служба Росавиации 26 сентября объявила, что часть пассажиров «ВИМ-авиа» готовы перевезти «Уральские авиалинии», «Айфлай», «Ред вингс», «Нордстар», «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Затраты этим авиакомпаниям будут компенсированы. На это в бюджете 2018 г. предусмотрено 200 млн руб., уточнили в ведомстве. Часть пассажиров перевезет сама «ВИМ-авиа», в основном чартерных, отмечали в Росавиации. Финансироваться эти полеты будут из внебюджетных источников. Топ-менеджер крупной авиакомпании рассказал ранее «Ведомостям», что на совещании в Росавиации говорилось, что управление «ВИМ-авиа» может перейти к «Аэрофлоту» и его «дочке» – авиакомпании «Россия».

Пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»