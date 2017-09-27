«ВИМ-авиа» и Ростуризм кардинально разошлись в оценках застрявших за рубежом туристов

В авиакомпании говорят о 16 000 человек, а чиновники называли цифру в два с половиной раза больше

Пассажиры «ВИМ-авиа» не могут вылететь в Россию из-за финансовых проблем компании Максим Стулов / Ведомости

«В настоящий момент по чартерным программам "ВИМ-авиа" необходимо вернуть около 16 000 туристов», - рассказал человек, близкий к руководству авиакомпании. Это возможно сделать силами воздушного флота самой «ВИМ- авиа»: для нормализации ситуации необходим выпуск трех бортов из Антальи и запуск пяти-шести бортов из имеющихся в распоряжении компании (всего в парке 29 самолетов), продолжает собеседник издания. Он добавил, что компания попросила госгарантии для вывоза пассажиров на сумму 800-840 млн руб.

Руководитель Ростуризма во вторник, 26 сентября, говорил, что в Россию надо вернуть 39 000 туристов «ВИМ-авиа». Самолеты «ВИМ-авиа» не выпускают из Турции из-за долгов по аэропортовому обслуживанию, из России они не летают, так как нет средств на керосин. Во вторник самолеты «ВИМ-авиа» совершили несколько рейсов.

Часть пассажиров «ВИМ-авиа» перевезут семь авиакомпаний, сообщила 26 сентября Росавиация: «Уральские авиалинии», «Айфлай», «Ред вингс», «Нордстар», «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» – затраты им будут компенсированы, на это в бюджете 2018 г. предусмотрено 200 млн руб. У указанных семи российских авиакомпаний дефицит провозных мощностей на нужных направлениях, говорит собеседник, близкий к руководству «ВИМ-авиа». Летного персонала у перевозчика достаточно, сертификат эксплуатанта действует, оплата авиационного керосина может быть организована с помощью госгарантий, добавляет он.

«ВИМ-авиа» в пятницу отказался обслуживать в долг аэропорт «Домодедово», так как перед ним уже накопилось около 500 млн руб. долгов. Во вторник ее самолеты перебазировались во «Внуково», откуда будут летать, пока не перевезут всех пассажиров, имеющих билеты. По данным Сафонова из Ростуризма, их 196 000 с глубиной продаж до середины октября.

На прошлой неделе «ВИМ-авиа» попросила госгарантий по кредитам у профильного вице-премьера Аркадия Дворковича, он просьбу для рассмотрения переправил в Минтранс. Во вторник минимстр транспорта Максим Соколов заявил, что поддерживать «ВИМ-авиа» государству нет смысла.

По данным собеседника в «ВИМ-авиа», из Антальи надо вернуть 14 000 человек, 1350 человек - из Римини, 786 - из Тенерифе и 300 - из Дубая.

Пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»