Путин отчитал Дворковича и Соколова за крах «ВИМ-авиа»

Президент России Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии С. Портер / Ведомости

Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. Причиной выговора стало прекращение работы авиакомпании «ВИМ-авиа».

«Объявляю вам о неполном служебном соответствии в связи с ситуацией с «ВИМ-авиа», - передает слова Путина ТАСС.

В свою очередь Путин заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу о том, что он «недостаточно уделяет внимания транспортной системе». «Может быть, Вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Президент раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании. «Мы вчера с министром транспорта на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич Соколов мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, предъявляемым к перевозчикам», - пояснил Путин на совещании с членами правительства.

«Он мою реакцию знает, не будут ее повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» - спросил президент.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», - сказал Путин Соколову.

Ранее «ВИМ-авиа» попросила госгарантии для вывоза пассажиров на сумму 800-840 млн руб. Об этом сообщал «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании. Из-за нехватки денег перевозчик прекратил чартерные рейсы. Накануне Соколов заявлял, что его ведомство не намерено спасать «ВИМ-авиа. «Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу», – передал его слова ТАСС.

«ВИМ-авиа» и Ростуризм кардинально разошлись в оценках застрявших за рубежом туристов. По данным человека, близкого к руководству авиакомпании по чартерным программам «ВИМ-авиа» необходимо вернуть около 16 000 туристов. Руководитель Ростуризма во вторник, 26 сентября, говорил, что в Россию надо вернуть 39 000 туристов «ВИМ-авиа». Пресс-служба Росавиации 26 сентября объявила, что часть пассажиров «ВИМ-авиа» перевезут «Уральские авиалинии», «Айфлай», «Ред Вингс», «Нордстар», «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» – эти затраты им будут компенсированы. На это в бюджете 2018 г. предусмотрено 200 млн руб., сообщила Росавиации.

Часть пассажиров перевезет сама «ВИМ-авиа», в основном чартерных, отмечали в Росавиации. Финансироваться эти полеты будут из внебюджетных источников. Топ-менеджер крупной авиакомпании рассказал «Ведомостям», что на совещании в Росавиации говорилось, что управление «ВИМ-авиа» может перейти к «Аэрофлоту» и его «дочке» – авиакомпании «Россия».