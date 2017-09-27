Дело «Вим-авиа» передано в центральный аппарат Следственного комитета

Уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками авиакомпании «ВИМ-авиа» передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами ООО "Авиакомпания "ВИМ-авиа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) передано для обеспечения оперативности и полноты расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России», - сказала Петренко.

По ее словам, «в настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего».

Авиакомпания «ВИМ-авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.