СМИ сообщили о просьбе «ВИМ-авиа» о госгарантиях на 800 млн рублей

«ВИМ-авиа» попросила госгарантии для вывоза пассажиров на сумму 800-840 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании. Из-за нехватки денег перевозчик прекратил чартерные рейсы, за границей застряли тысячи клиентов компании.

Ранее несколько российских авиакомпаний согласились помочь «ВИМ-авиа» с вывозом пассажиров. «В настоящий момент возвращение порядка 16 000 туристов возможно только силами воздушного флота "ВИМ-авиа". У указанных семи российских авиакомпаний дефицит провозных мощностей на нужных направлениях», - рассказал источник агентства. По его словам, оплата авиационного керосина может быть организована с помощью госгарантий. «Сроки вывоза - две недели, стоимость - 800-840 млн руб.», - добавил он.