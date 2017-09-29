Головной офис «ВИМ-Авиа» обнаружен в помещении бывшего сельского гаража в 100 км от Казани

Указанный в реквизитах авиакомпания «ВИМ-Авиа» адрес головного офиса расположен в 100 км от Казани, на окраине небольшого татарского села Богатые Сабы, передает новостной портал «События» со ссылкой на информацию репортеров «Татар-Информ». Там, а в здании бывшего сельского гаража перевозчик арендовал у местных служб ЖКХ комнату площадью 18 кв м. Арендная плата составляла 15 000 руб. за квартал.

Офис давно пустует, рассказал журналистам охранник. «Как вывеску поставили в прошлом году, они там ходили, а после этого я их не видел ни разу», - сообщил он. Представителей перевозчика в головном офисе обнаружить не удалось.

25 сентября авиакомпания «Вим-Авиа» заявила о прекращении чартерных рейсов в связи с тем, что у нее нет средств для продолжения деятельности. Ее общая задолженность оценивается в 1,3 млрд руб. Гендиректор и главный бухгалтер перевозчика задержаны по делу о мошенничестве, совладельцы бежали за границу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.