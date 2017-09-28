В Роспотребнадзор поступило около 30 жалоб от пассажиров «ВИМ-авиа»

Роспотребнадзор получил около 30 жалоб от пассажиров «ВИМ-авиа» в санитарно-карантинном пункте аэропорта «Домодедово». Заявления поданы в территориальный орган ведомства, расположенный в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время по указанным обращениям готовятся материалы для возбуждения административного дела. Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультативную помощь в составлении претензий и исковых заявлений», - отметили в пресс-службе.

На данный момент приблизительно 30 человек, пожаловавшихся в Роспотребнадзор, размещены в санитарно-карантинном пункте «Домодедово». Они ожидают вылета рейсами авиакомпании. Пассажиры обеспечены питанием, водой и имеют возможность отдохнуть в санитарно-карантинном пункте. «К сожалению, авиаперевозчик не обеспечил людей самым необходимым», - отметили в ведомстве.

В четверг стало известно, что Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении туристической компании TUI за «недолжное оказание туристских услуг», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Дело было возбуждено после поступления в службу многочисленных жалоб на бездействие туроператора TUI в связи с отменой рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа».