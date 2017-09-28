В Минтрансе пообещали трудоустроить всех сотрудников «ВИМ-авиа» в случае ее банкротства

Министр транспорта России Максим Соколов заявил в четверг, что все сотрудники авиакомпании «ВИМ-авиа» в случае ее банкротства будут трудоустроены. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба Росавиации по организации перевозок пассажиров «ВИМ-авиа», пишет ТАСС.

Соколов отметил, что в компании работает «чуть менее тысячи человек». По его словам, им будут предложены рабочие места в российских авиакомпаниях, аэропортах и других предприятиях транспортной отрасли, добавил он.

Министр также пообещал, что допущенная компанией задолженность по зарплате перед сотрудниками будет погашена в ближайшие дни.

Соколов рассказал, что за последние сутки было перевезено 2500 пассажиров «ВИМ-авиа», из них 2000 - международными рейсами.

Аэропорт «Домодедово» в четверг заявил, что обеспечит подготовку к вылету шести самолетов «ВИМ-авиа». Представитель воздушной гавани указал, что при этом аэропорт производит обслуживание без получения оплаты за услуги наземных служб.

Ранее в четверг стало известно, что вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить «Аэрофлоту» возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности «ВИМ-авиа» с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов «Аэрофлота» с отраслью.

Министр экономического развития России сегодня выразил мнение, что одной из причин ухудшения финансового состояния «ВИМ-авиа» стала низкая инфляция. «Те, кто не выдерживает критерии эффективности, те, к сожалению, будут погибать», - заключил он (цитата по «Интерфаксу»).